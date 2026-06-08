«Авангард» обменял нападающего в «Шанхай»

«Авангард» обменял Котляревского в «Шанхай»
«Авангард» обменял нападающего Михаила Котляревского в «Шанхай Дрэгонс» на денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что омский клуб получит около 10 миллионов рублей за 29-летнего форварда.
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 15 (7+8) очков при полезности «плюс 2» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 12:58.
В плей-офф Котляревский не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» в 17 играх. Среднее игровое время – 9:41.
Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
«Металлург» продлил контракт с Минулиным на 3 года. Защитник играет за клуб с 2019 года
Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
«Металлург» продлил контракт с Минулиным на 3 года. Защитник играет за клуб с 2019 года