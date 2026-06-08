«Авангард» обменял нападающего в «Шанхай»

«Авангард» обменял нападающего Михаила Котляревского в «Шанхай Дрэгонс» на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что омский клуб получит около 10 миллионов рублей за 29-летнего форварда.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 15 (7+8) очков при полезности «плюс 2» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 12:58.

В плей-офф Котляревский не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» в 17 играх. Среднее игровое время – 9:41.