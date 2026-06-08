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Герман Титов возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. Тренер выиграл Кубок Харламова со СКА-1946 в 2024 году

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60-летний Герман Титов назначен на пост главного тренера «Динамо» Санкт-Петербург.

Титов возглавил «Динамо»
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Специалист ранее возглавлял молодежную команду СКА – СКА-1946.

В 2024 году вместе с петербургской командой Титов выиграл Кубок Харламова, а в 2025 году – дошел до финала.

В прошедшем сезоне питерское «Динамо» не вышло в плей-офф ВХЛ, заняв 21-е место в регулярном чемпионате.

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