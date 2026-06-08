Герман Титов возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. Тренер выиграл Кубок Харламова со СКА-1946 в 2024 году
60-летний Герман Титов назначен на пост главного тренера «Динамо» Санкт-Петербург.
Специалист ранее возглавлял молодежную команду СКА – СКА-1946.
В 2024 году вместе с петербургской командой Титов выиграл Кубок Харламова, а в 2025 году – дошел до финала.
В прошедшем сезоне питерское «Динамо» не вышло в плей-офф ВХЛ, заняв 21-е место в регулярном чемпионате.
Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
«Металлург» продлил контракт с Минулиным на 3 года. Защитник играет за клуб с 2019 года
Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
«Металлург» продлил контракт с Минулиным на 3 года. Защитник играет за клуб с 2019 года