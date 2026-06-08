IIHF утвердила состав групп на ЧМ-2027 без России

Международная федерация хоккея утвердила состав участников и групп для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

Не дожидаясь окончательного решения по участию сборной России, Международная федерация хоккея назвала состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии.

В турнире примут участие 16 команд, которые были разделены на две группы.

Группа A: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.

Группа B: Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Вопрос о возвращении российских хоккеистов на международную арену будет обсуждаться на конгрессе IIHF в сентябре. Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение совета организации от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/27 из-за обеспечения безопасности.