Нападающий «Ак Барса» принял предложение «Сибири»

24-летний нападающий «Ак Барса» Семен Терехов в статусе ограниченно свободного агента принял предложение «Сибири».

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Новосибирская команда предложила форварду контракт на два сезона с зарплатой в 15 миллионов рублей в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Если казанский клуб повторит предложение, то форвард останется в команде. Если этого не произойдет, то Терехов присоединится к «Сибири».

Если «Ак Барс» не повторит предложение, то сумма компенсации составит около 20 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Терехов набрал 6 (4+2) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Ак Барс».

Форвард стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Нефтяника» в регулярном чемпионате ВХЛ, записав на свой счет 46 (31+15) очков в 44 матчах.