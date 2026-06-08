Нападающий «Ак Барса» принял предложение «Сибири»

«Сибирь» сделала оффер-шит форварду «Ак Барса» Семену Терехову. Казанцы получат около 20 млн рублей, если не повторят предложение
24-летний нападающий «Ак Барса» Семен Терехов в статусе ограниченно свободного агента принял предложение «Сибири».
Новосибирская команда предложила форварду контракт на два сезона с зарплатой в 15 миллионов рублей в год, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Если казанский клуб повторит предложение, то форвард останется в команде. Если этого не произойдет, то Терехов присоединится к «Сибири».
Если «Ак Барс» не повторит предложение, то сумма компенсации составит около 20 миллионов рублей.
В прошлом сезоне Терехов набрал 6 (4+2) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Ак Барс».
Форвард стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Нефтяника» в регулярном чемпионате ВХЛ, записав на свой счет 46 (31+15) очков в 44 матчах.
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