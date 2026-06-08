$73.4785.56

Ротенберг о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»: «Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту»

Sports.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о подписании сотрудничества Putin Team и «Красной Машины».

Ротенберг рассказал о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»
© Sports.ru
«На ПМЭФ вместе с Дмитрием Гвазавой подписали соглашение о сотрудничестве брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia. Это важный шаг в развитии нашего партнерства. Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту. Также на ПМЭФ представили часть нашей совместной коллекции, которую впервые анонсировали в конце марта на Московской неделе моды», – написал Роман Ротенберг.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости