Ротенберг рассказал о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»

Ротенберг о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»: «Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о подписании сотрудничества Putin Team и «Красной Машины».
«На ПМЭФ вместе с Дмитрием Гвазавой подписали соглашение о сотрудничестве брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia. Это важный шаг в развитии нашего партнерства. Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту. Также на ПМЭФ представили часть нашей совместной коллекции, которую впервые анонсировали в конце марта на Московской неделе моды», – написал Роман Ротенберг.
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Ротенберг о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»: «Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту»
«Челси» продаст Слонину. Вратарь не сыграл ни матча за клуб после трансфера за 10 млн фунтов в 2022-м
Дзюба может перейти в «Крылья». 37-летний форвард покинул «Акрон» («Mash на спорте»)
Ротенберг о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»: «Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту»