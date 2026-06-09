Кравчук высказался о финале Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук отметил преимущество «Вегаса» в жесткости в финале Кубка Стэнли с «Каролиной».

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– За счет чего «Вегас» пока ведет в серии – 2-1?

– Два овертайма, все три матча – на тоненького, я бы пока не делал выводов.

Хотя одно преимущество у «Вегаса» есть. Как и большинство команд Западной конференции, он играет в более силовой и контактный хоккей, на повышенном уровне жесткости.

«Каролина» все-таки – представитель Востока, возможно, более скоростной, но и более мягкой конференции. В каких-то эпизодах ее продавливают, хотя на Востоке это с «Каролиной» никому не удавалось.

Знаете, если бы в финал вышел молодой «Монреаль», то «Вегас» его просто смял бы – скорее всего максимум в пяти матчах. А «Каролине» хватает запаса бороться с «Вегасом» на равных, – сказал Кравчук.