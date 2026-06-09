Канадский нападающий вернулся в минское «Динамо»

Канадский нападающий Кристофер Тирни вернулся в минское «Динамо», сообщила пресс-служба белорусского клуба.

«Динамо» и 31-летний форвард подписали контракт на два сезона.

«Рады твоему возвращению, Крис», – написала пресс-служба «бело-голубых».

Сезон-2025/2026 нападающий провёл в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта». До этого он уже выступал за минское «Динамо». В составе «бело-голубых» в сезоне 2024/2025 Тирни забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач. Коэффициент полезности форварда составил «+7».