Стала известна зарплата канадца Клэга в «Автомобилисте»

Стала известна зарплата Кэйла Клэга в «Автомобилисте». 28-летний защитник ранее подписал контракт на два года с клубом из Екатеринбурга.

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата Клэга составит 55 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Манитобу» – фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ. Он набрал 27 (9+18) очков при полезности «минус 16» в 67 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф – 0+2 при полезности «минус 3» в 6 играх.

В НХЛ Клэг играл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Баффало», проведя в лиге 94 матча и набрав 21 (2+19) балл за результативность.