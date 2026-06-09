Вратарь расторг контракт с «Сочи»

ХК «Сочи» и вратарь Илья Самсонов расторгли контракт по инициативе хоккеиста, за клубом закреплены права на игрока. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 29-летний Самсонов провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых одержал три победы с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,27. Также Илья провёл одну игру «на ноль».

Ранее, в сезоне-2024/2025 Самсонов провёл 29 встреч за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.