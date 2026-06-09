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Быков: «Если «Локомотив» выиграет третий Кубок Гагарина подряд с новым тренером, это будет подвиг»

Матч ТВиещё 1

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что ярославский «Локомотив» два года подряд добивается успеха за счет грамотной работы руководства клуба на всех уровнях.

Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером
© РИА Новости

В сезоне‑2024/25 «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина, в прошедшем сезоне — при Бобе Хартли. 1 июня ярославский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавлял минское «Динамо».

— Если «Локомотив» сможет в третий раз подряд взять Кубок Гагарина с новым тренером, то это будет подвиг, уникальный результат! И тут стоит отметить заслугу руководства ярославского хоккейного клуба, которое проводит отличную плановую работу как с первой командой, так и в плане общего развития «Локомотива», — сказал Быков «Матч ТВ».
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