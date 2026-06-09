Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что ярославский «Локомотив» два года подряд добивается успеха за счет грамотной работы руководства клуба на всех уровнях.

В сезоне‑2024/25 «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина, в прошедшем сезоне — при Бобе Хартли. 1 июня ярославский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавлял минское «Динамо».