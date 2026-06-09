Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером

Быков: «Если «Локомотив» выиграет третий Кубок Гагарина подряд с новым тренером, это будет подвиг»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что ярославский «Локомотив» два года подряд добивается успеха за счет грамотной работы руководства клуба на всех уровнях.
В сезоне‑2024/25 «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина, в прошедшем сезоне — при Бобе Хартли. 1 июня ярославский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавлял минское «Динамо».
— Если «Локомотив» сможет в третий раз подряд взять Кубок Гагарина с новым тренером, то это будет подвиг, уникальный результат! И тут стоит отметить заслугу руководства ярославского хоккейного клуба, которое проводит отличную плановую работу как с первой командой, так и в плане общего развития «Локомотива», — сказал Быков «Матч ТВ».
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