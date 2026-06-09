Агент Шипачева рассказал, почему хоккеист покинул минское «Динамо»

Агент Шипачёва рассказал, почему рекордсмен КХЛ покинул минское «Динамо»
Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Вадима Шипачёва, рассказал, почему рекордсмен КХЛ покинул минское «Динамо». Напомним, форвард пополнил состав «Салавата Юлаева».
«Что касается минского «Динамо», от этого клуба предложений о продлении контракта с Вадимом Шипачёвым не поступало. Вадим покинул «Динамо» в качестве неограниченно свободного агента», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, Шипачёв является рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам (1134), набранным очкам (1027) и голевым передачам (706) как в регулярных сезонах, так и по сумме регулярных сезонов и плей-офф. В составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады (2022) и чемпионом мира (2014).
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