Губерниев поделился мнением о переходе Шипачева в «Салават Юлаев»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе Вадима Шипачева в «Салават Юлаев» из «Динамо» Минск.

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– Шипачев способен принести пользу «Салавату Юлаеву» в 39 лет?

– Я всегда считал, что потенциал Шипачева – быть в НХЛ на ведущих ролях, но этого не случилось, он по полной программе реализовывал себя в КХЛ.

39 лет – это не возраст для завершения карьеры. «Салавату» трудно, а Вадим может быть лидером и на льду, и в раздевалке, сплотить команду. Там не все в порядке с бюджетом. Поэтому желаю Шипачеву поиграть сезон‑другой.

Это хоккеист с большой буквы. Такие люди, безусловно, нужны лиге, – сказал Губерниев.

Шипачев – единственный хоккеист в истории КХЛ, набравший 1000 очков (сейчас – 1027). Ему же принадлежит рекорд лиги по общему числу проведенных матчей (1134).

В НХЛ у форварда 3 игры и 1 (0+1) очко за «Вегас» в сезоне-2017/18.