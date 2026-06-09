КХЛ представила изменения в правилах на грядущий сезон

Ряд новых правил будут действовать в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер игрока по команде принимает шайбу на своей половине площадки до красной линии, место передачи и приема определяет, в какой зоне находится шайба. Также судьи смогут самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах с выбросом шайбы за пределы площадки. Игрокам будет запрещено зажимать шайбу в перчатке, по шайбе можно будет играть только открытой ладонью.

В ходе видеопросмотра эпизода игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа арбитры смогут оценивать и возможную симуляцию со стороны пострадавшего игрока. При видеопросмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот одновременно будет рассматриваться и возможная блокировка вратаря. Наконец, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, больше не будет выписываться малый штраф.

Сезон-2026/27 стартует 5 сентября.