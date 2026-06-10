Глава Шведской федерации хоккея выступил против допуска РФ на турниры

В Швеции высказались на тему возвращения российских хоккеистов на международные турниры
Глава Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон высказался против допуска России на турниры, передает SVT Sport.
«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым», — сказал Ларссон.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.
Чемпионом мира по хоккею 2026 года стала Финляндия, обыгравшую в финале Швейцарию со счетом 1:0 (ОТ). Третье место заняла сборная Норвегии.