Кожевников прокомментировал недопуск России на ЧМ-2027

Кожевников о ЧМ-2026: «Болото, которое никому не понравилось. Без России – это первенство двора»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал недопуск России на чемпионат мира 2027 года.
«Одно и то же происходит. Это страшная русофобия, и мы ничего не можем сделать. Надо продолжать работать, но пока нас не слушают и не хотят видеть на международной арене. Ведь чемпионат мира прошел без нас. Это было болото, которое никому не понравилось. Без России это не чемпионат мира, а первенство двора», – сказал Кожевников.
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