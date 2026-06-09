Агент Ливо: Джош едет в «Авангард» за Кубком Гагарина

Агент Ливо: «Джош едет в Омск за Кубком Гагарина. Надеемся, «Авангард» станет чемпионом в следующем сезоне»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы Джоша Ливо, высказался о переходе нападающего в «Авангард».
«Мы надеемся, что Джош будет показывать тот хоккей, который он демонстрировал и в Северной Америке, и в Уфе. Его знают тренеры – и Ги Буше, и Рафаэль Рише. Он едет за Кубком Гагарина в Омск, и надеемся, что «Авангард» станет чемпионом в следующем сезоне. Мы благодарны руководству «Авангарда» и тренерам, что они верят в Джоша, и надо будет привезти Кубок в Омск», – заявил Ботев.
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