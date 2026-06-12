Свечников сделал дубль в 5-м матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой

Свечников сделал дубль в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 6+5 в 18 играх в текущем плей-офф
На счету 26-летнего россиянина стало 11 (6+5) очков в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 3».
Сегодня Свечников (16:23, 4:27 – в большинстве) завершил матч с «+1». Он реализовал 2 из 3 бросков в створ (еще 2 раза промахнулся, а 3 попытки броска были заблокированы) и применил 2 силовых приема.
Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» в день открытия ЧМ-2026
Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»
О Хен Гю, забивший победный гол в матче с Чехией: «Была температура 38 градусов, плохо себя чувствовал, сомневался, смогу ли сыграть. Должен быть благодарен за игру на ЧМ»
Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» в день открытия ЧМ-2026
Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»
О Хен Гю, забивший победный гол в матче с Чехией: «Была температура 38 градусов, плохо себя чувствовал, сомневался, смогу ли сыграть. Должен быть благодарен за игру на ЧМ»