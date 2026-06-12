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Свечников сделал дубль в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 6+5 в 18 играх в текущем плей-офф

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На счету 26-летнего россиянина стало 11 (6+5) очков в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 3». 

Свечников сделал дубль в 5-м матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой
© РИА Новости

Сегодня Свечников (16:23, 4:27 – в большинстве) завершил матч с «+1». Он реализовал 2 из 3 бросков в створ (еще 2 раза промахнулся, а 3 попытки броска были заблокированы) и применил 2 силовых приема. 

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