«Безумная серия». Капитан «Каролины» высказался о победе над «Вегасом» в четвёртой игре

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2).

«Это безумная серия, не правда ли? Я имею в виду, в ней много эмоций, много взлётов и падений. Сегодня я горд тем, как мы провели третий период. Второй период у нас, очевидно, сложился не лучшим образом, и игра снова шла с переменным успехом. В третьем периоде мы придерживались того, что хотели делать. Мы сохраняли терпение и нашли способ забить. Я думаю, мы отлично справились, просто борясь за шайбу и не давая ей попасть в наши ворота. Наш вратарь Брэндон Басси сыграл в этом огромную роль. Это была захватывающая игра», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.