Стаал уступил лишь Ларионову и Рекки среди возрастных игроков с дублем в финале плей-офф

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Дублем отметился капитан «ураганов» Джордан Стаал. 37-летний форвард стал третьим по возрасту хоккеистом в истории НХЛ, кто в финале Кубка Стэнли забивал больше одного гола за матч.

По этому показателю Стаал уступил только Марку Рекки (43 года) и Игорю Ларионову (41 год).

Стаал забил голы во всех четырёх матчах текущей финальной серии. Он стал четвёртым игроком с сезона-1967/1968, забившим гол в каждом из первых четырёх матчей финала Кубка Стэнли. Другие — Майк Босси из «Нью-Йорк Айлендерс» в 1982 году, Стив Пейн из «Миннесота Норт Старз» в 1981 году и Джонни Буцик из «Бостон Брюинз» в 1970 году.