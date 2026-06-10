Хоккеист сборной Финляндии потерял золотую медаль ЧМ

Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пулюярви потерял в баре золотую медаль чемпионата мира. Об этом игрок рассказал в шоу Urheilucast.

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«Я показывал медаль людям. В итоге ее так и не вернули. На самом деле, это странно. Мне кажется, что в ней нет особенной ценности для тех, кто ее не выигрывал. Готов купить мороженое или кофе с булочкой тому, кто найдет и вернет медаль», — сказал Пулюярви.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею 2026 года. В финале она одолела команду Швейцарии со счетом 1:0. Пулюярви стал вторым бомбардиром команды, набрав 9 (4+5) очков в 10 играх.

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