Третьяк ответил на сарказм Фетисова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что его ведомству следует активнее добиваться допуска хоккеистов к международным соревнованиям.

— Мы сейчас подаем в суд. Дисциплинарный совет IIHF подтвердил, что нас неправильно отстранили. Надо уже биться, быть с ними жестче, — цитирует Третьяка matchtv.ru.

Напомним, 28 мая ФХР сообщила, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, но это не означает моментального возвращения российских команд на турниры. Планируется, что вопрос допуска российских хоккеистов будет обсуждаться на конгрессе IIHF в сентябре. При этом состав групп на ЧМ – 2027, который пройдет в Германии, уже утвержден без России и Белоруссии.Сборная России пропустит шестой чемпионат мира подряд.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов не без изрядной доли сарказма на полях ПМЭФ заявил, что на пост президента ИИХФ, выборы которого состоятся осенью,должен баллотироваться Владислав Третьяк, поскольку он - мировая легенда, 20 лет возглавляет Федерацию хоккея России и друзей у него, наверное, много в Международной федерации хоккея.