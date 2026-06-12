Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль.
В активе Дорофеева теперь 12 заброшенных шайб в плей-офф Кубка Стэнли — 2026. По этому показателю он обогнал в гонке снайперов турнира канадского форварда «Каролины» Логана Стэнковена (11 голов) и вышел на чистое второе место. Лидирует одноклубник Павла — Бретт Хауден (14).
Всего на счету Дорофеева 16 очков (12 голов + 4 передачи) в текущем плей-офф.
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Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»
О Хен Гю, забивший победный гол в матче с Чехией: «Была температура 38 градусов, плохо себя чувствовал, сомневался, смогу ли сыграть. Должен быть благодарен за игру на ЧМ»