Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль.

В активе Дорофеева теперь 12 заброшенных шайб в плей-офф Кубка Стэнли — 2026. По этому показателю он обогнал в гонке снайперов турнира канадского форварда «Каролины» Логана Стэнковена (11 голов) и вышел на чистое второе место. Лидирует одноклубник Павла — Бретт Хауден (14).

Всего на счету Дорофеева 16 очков (12 голов + 4 передачи) в текущем плей-офф.