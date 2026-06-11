Стал известен клуб, который был близок к подписанию Бобровского перед дедлайном

Инсайдер Пьер Лебрюн в X сообщил, что «Каролина Харрикейнз» перед дедлайном пыталась заполучить российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

© Чемпионат.com

По сведениям источника, «Пантерз» были готовы отдать за 37-летнего вратаря пик первого раунда драфта, но «Харрикейнз» отвергли такое предложение.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах. Ранее Бобровский играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». В 2013 и 2017 годах он становился обладателем «Везина Трофи».