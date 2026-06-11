Губерниев высказался о выступлении европейцев против допуска российских хоккеистов

Советник министра спорта России Дмитрий Губерниев отреагировал на позицию Швеции, Финляндии и Чехии, выступивших против возвращения сборной России по хоккею на международную арену. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ничего другого мы и не ожидали. Противостояние и нежелание нашего возвращению будет большое. Это вписывается в картину мира дня. Такие заявления тормозят наше возвращение. Пока хоккейная семья без нас», — сказал Губерниев.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.