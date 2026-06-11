"Норильск" поможет семье погибшего хоккеиста

Клуб Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Норильск" окажет всю возможную помощь семье погибшего нападающего команды Егора Ядыкина. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Норильска" Михаил Демьянов.

Ранее ТАСС сообщил, что Ядыкин погиб в возрасте 21 года. По информации портала Ufa1.ru, Ядыкин погиб в результате несчастного случая после смертельного огнестрельного ранения на охоте. Источник сообщил ТАСС, что Ядыкин будет похоронен в родном Салавате ориентировочно 13 июня.

"От лица СК "Норильск" выражаю искренние соболезнования родным, друзьям, близким и коллегам Егора. Клуб окажет всю необходимую помощь семье нашего игрока", - сказал Демьянов.

"Мы все глубоко шокированы случившемся. Егор - молодой, перспективный игрок, который только начинал путь в большом хоккее, но уже был настоящим профессионалом: дисциплинированным, самоотверженным, ставящим командные цели превыше всего. Его очень любили наши болельщики. Они ценили старание Егора, работу на команду и благодарность трибунам. Мы запомним его добрым, неравнодушным парнем и надежным партнером. В юном возрасте он уже был примером для многих", - добавил он.

В минувшем сезоне ВХЛ Ядыкин в 46 матчах забил два гола и отдал две голевые передачи. Ранее он играл в системе "Авангарда" - в клубе Молодежной хоккейной лиги "Омские ястребы" и в ВХЛ в "Омских крыльях". В "Норильск" он перешел в прошлом году.