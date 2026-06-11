Хоккеист «Норильска» умер в 21 год

Нападающий «Норильска» Егор Ядыкин скончался при трагических обстоятельствах на 22‑м году жизни, сообщает сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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О точных причинах и дате смерти спортсмена не уточняется.

— Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка «Норильска» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь, — говорится в заявлении.

Ядыкин — воспитанник омского «Авангарда». Форвард с 2022 по 2025 год выступал за «Омские Крылья». Прошлый сезон россиянин провел в «Норильске». Всего в его активе 64 матча в ВХЛ, в которых он набрал 7 (2+5) очков.