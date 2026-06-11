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«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен

Sports.ru

Бывший нападающий «Детройта», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Маккарти прокомментировал запрос капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина на обмен.

Обладатель Кубка Стэнли прокомментировал запрос капитана «Ред Уингс» на обмен
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29-летний форвард сообщил клубу, что хотел бы перейти в «Вегас», «Миннесоту» или «Флориду».

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«Ларкин – лжец… Я сразу думаю о парнях, которые проявили терпение. Игроки из «Сент-Луиса», Александр Барков во «Флориде». Александр Овечкин – отличный пример. Я не понимаю. Очевидно, у него есть свои причины, но он и Айзерман не говорили в течение сезона о борьбе за чемпионство и так далее. Я верю, что [его уход] будет одним из лучших событий в истории «Детройта», – сказал Маккарти.
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