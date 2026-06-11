Обладатель Кубка Стэнли прокомментировал запрос капитана «Ред Уингс» на обмен

«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен
Бывший нападающий «Детройта», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Маккарти прокомментировал запрос капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина на обмен.
29-летний форвард сообщил клубу, что хотел бы перейти в «Вегас», «Миннесоту» или «Флориду».
«Ларкин – лжец… Я сразу думаю о парнях, которые проявили терпение. Игроки из «Сент-Луиса», Александр Барков во «Флориде». Александр Овечкин – отличный пример. Я не понимаю. Очевидно, у него есть свои причины, но он и Айзерман не говорили в течение сезона о борьбе за чемпионство и так далее. Я верю, что [его уход] будет одним из лучших событий в истории «Детройта», – сказал Маккарти.
77-летний болельщик умер на матче Португалии с Нигерией от сердечного приступа
«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен
Этери Тутберидзе: «Я считала, и сейчас считаю, Плющенко еще не был тренером. Объявить себя тренером – не значит быть тренером»
77-летний болельщик умер на матче Португалии с Нигерией от сердечного приступа
«Ларкин – лжец. Овечкин и Барков – отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен
Этери Тутберидзе: «Я считала, и сейчас считаю, Плющенко еще не был тренером. Объявить себя тренером – не значит быть тренером»