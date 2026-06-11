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В «Ак Барсе» объяснили продление контракта с Анваром Гатиятулиным

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Соглашение рассчитано сроком на два года.

В «Ак Барсе» объяснили продление контракта с тренером Гатиятулиным
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«За два сезона работы Анвара Рафаиловича «Ак Барс» заметно прибавил во всех аспектах – выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно. Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели. Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.
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