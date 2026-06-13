21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб от случайного выстрела на охоте, его дедушка это не пережил

Прощание с хоккеистом Ядыкиным началось в Башкирии
Прощание с нападающим клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Ядыкиным в субботу, 13 июня, началось в башкирском Салавате. Отпевание спортсмена прошло в Успенском кафедральном соборе.
Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане, передает РИА Новости.
Егор Ядыкин находился в салоне автомобиля в момент, когда случайно выстрелил себе в голову. Он задел курок ружья, оружие выстрелило, и пуля попала спортсмену в голову.
Отец хоккеиста подтвердил информацию о том, что его сын погиб в Салавате из-за случайного выстрела. Также он уточнил, что юноша гостил у деда по линии матери.
Дедушка Егора Ядыкина погиб вместе с хоккеистом. Нападающий клуба «Норильск» вместе с дедушкой собирались поехать на охоту в башкирский Салават. Дедушка спортсмена Виктор записал голосовое сообщение родственникам, а позже покончил с собой в гараже.
Ядыкин был воспитанником омского «Авангарда». Выступая в МХЛ за «Омских Ястребов», он стал победителем двух чемпионатов России. В прошлом году он начал играть за ХК «Норильск».
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