21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб от случайного выстрела на охоте, его дедушка это не пережил

Прощание с нападающим клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Ядыкиным в субботу, 13 июня, началось в башкирском Салавате. Отпевание спортсмена прошло в Успенском кафедральном соборе.

Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане, передает РИА Новости.

Егор Ядыкин находился в салоне автомобиля в момент, когда случайно выстрелил себе в голову. Он задел курок ружья, оружие выстрелило, и пуля попала спортсмену в голову.

Отец хоккеиста подтвердил информацию о том, что его сын погиб в Салавате из-за случайного выстрела. Также он уточнил, что юноша гостил у деда по линии матери.

Дедушка Егора Ядыкина погиб вместе с хоккеистом. Нападающий клуба «Норильск» вместе с дедушкой собирались поехать на охоту в башкирский Салават. Дедушка спортсмена Виктор записал голосовое сообщение родственникам, а позже покончил с собой в гараже.

Ядыкин был воспитанником омского «Авангарда». Выступая в МХЛ за «Омских Ястребов», он стал победителем двух чемпионатов России. В прошлом году он начал играть за ХК «Норильск».