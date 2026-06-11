«Ак Барс» повторит предложение «Сибири» по нападающему Терехову

«Ак Барс» повторит оффер-шит «Сибири» по Терехову («Бизнес Online»)
По информации «Бизнес Online», «Ак Барс» повторит оффер-шит «Сибири» по Семену Терехову.
Новосибирская команда ранее предложила 24-летнему форварду контракт на два сезона с зарплатой в 15 млн рублей в год.
«Ак Барс» мог получить компенсацию около 20 млн рублей, если бы отказался повторять предложение «Сибири».
В прошлом сезоне Терехов набрал 6 (4+2) очков в 17 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Он стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Нефтяника» в регулярке Olimpbet ВХЛ, записав на свой счет 46 (31+15) очков в 44 матчах.
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