«Металлург» заинтересован в приобретении Лишки у «Северстали» (Михаил Зислис)
«Металлург» заинтересован в приобретении форварда «Северстали» Адама Лишки.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Металлург» по-прежнему заинтересован в приобретении капитана «Северстали» Адама Лишки, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Словак рассчитывал продолжить карьеру в Северной Америке, но пока у него нет на руках конкретных предложений.
Это совсем не означает, что нападающий в обязательном порядке переберется в Магнитогорск, где его очень хочет видеть главный тренер Андрей Разин. Пока общение между клубами идет тяжело – понятно, что за своего лидера «Северсталь» хочет получить очень много», – написал Зислис.
В сезоне-2025/26 Лишка провел 45 матчей и набрал 35 (19+16) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 3 гола в 5 играх.
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