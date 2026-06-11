«Металлург» заинтересован в приобретении Лишки у «Северстали»

«Металлург» заинтересован в приобретении форварда «Северстали» Адама Лишки.

© Sports.ru

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Металлург» по-прежнему заинтересован в приобретении капитана «Северстали» Адама Лишки, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Словак рассчитывал продолжить карьеру в Северной Америке, но пока у него нет на руках конкретных предложений.

Это совсем не означает, что нападающий в обязательном порядке переберется в Магнитогорск, где его очень хочет видеть главный тренер Андрей Разин. Пока общение между клубами идет тяжело – понятно, что за своего лидера «Северсталь» хочет получить очень много», – написал Зислис.

В сезоне-2025/26 Лишка провел 45 матчей и набрал 35 (19+16) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 3 гола в 5 играх.