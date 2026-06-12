Тренер «Тампы» Купер отреагировал на второй «Харт Трофи» Кучерова
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу российского нападающего Никиты Кучерова в голосовании за «Харт Трофи», отметив его постоянное стремление к прогрессу.
«Одна из главных черт Кучерова заключается в том, что он никогда не бывает полностью доволен собой. Если он забил 50 голов в одном сезоне, то в следующем захочет забить 51. Если набрал 100 передач, то будет стремиться к ещё большему результату. При этом он всегда ставит интересы команды выше личных достижений», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
В завершившемся сезоне Кучеров набрал 130 очков и во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи». Ранее россиянин уже выигрывал эту награду в сезоне-2018/2019, а также дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Тампы».
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