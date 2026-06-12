Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи»
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан самым ценным игроком сезона НХЛ и стал обладателем «Харт Трофи».
Награду, которую вручают хоккеисту, имеющему наибольшее значение для своей команды, россиянин получил по итогам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.
В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо» Натана Маккиннона.
Для 32-летнего нападающего это уже второй «Харт Трофи» в карьере. Ранее он выигрывал награду по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли и трёхкратным победителем бомбардирской гонки НХЛ.
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