Видео шестой шайбы Андрея Свечникова в текущем плей-офф НХЛ

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. На 52-й минуте российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников реализовал большинство, оформил дубль и упрочил преимущество «Каролины» (3:1).

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Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

И в этот раз Свечникову ассистировали Шейн Гостисбер с Николаем Элерсом.

В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 11 (6+5) очков в 18 встречах.