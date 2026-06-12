А. Свечников вышел на второе место в истории «Каролины» по матчам с 2+ голами в плей-офф
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников провёл пятый матч в рамках Кубка Стэнли, где забросил две и более шайбы. По данному показателю форвард вышел на второе место в истории «Каролины», уступая лишь Себастьяну Ахо (7).
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».
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