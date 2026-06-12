Быков высказался о продлении контракта Гатиятулина с «Ак Барсом»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина в прошедшем сезоне учитывался при принятии решения о продлении контракта с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

«Ак Барс» объявил о продлении контракт с Гатиятулиным в четверг, новое соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2028 года.

— Это взвешенное решение руководства казанского клуба. Команда с Гатиятулиным вышла в финал, это точно учитывалось при анализе успехов команды и принятии решения о продлении сотрудничества, — сказал Быков «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Ак Барс» проиграл в финальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (2–4).

Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с мая 2024 года.