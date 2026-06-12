Ротенберг призвал всех россиян брать пример с Путина

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг призвал всех граждан страны следовать примеру Владимира Путина в вопросах спорта и здоровья. Его слова передает РИА Новости.

«Мы очень рады, что Владимир Владимирович сам ходит на лед, поддерживает хоккей и другие виды спорта. Это личный пример каждому, как можно развиваться и осваивать любую профессию, не забывая о спорте. Но самое главное — здоровье, поэтому надо заниматься спортом. Начинайте каждое утро с зарядки, берите пример с нашего президента», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.