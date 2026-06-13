Каменский надеется, что Кучеров станет такой же легендой, как Овечкин

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий "Тампы" Никита Кучеров со временем может стать такой же хоккейной легендой, как Александр Овечкин. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне.

"Это лучшая заслуга за его работу, игру. Каждый год он спорит за этот приз и подтверждает свой высочайший класс, уровень своей игры, радует болельщиков, команду своей игрой, - сказал Каменский. - Хочется поздравить его от души и пожелать, чтобы он как можно дольше играл в хоккей и радовал своей игрой. Действительно, он играет красиво, всем нравится. Надеюсь, в будущем он будет легендой и нашего, мирового хоккея наравне с тем же Александром Овечкиным".

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков (44 гола + 86 результативных передач) в 76 матчах. Он уступил по этому показателю Макдэвиду, в активе которого 138 очков (48 + 90) за 82 игры. В 2024 и 2025 годах Кучеров был номинирован в НХЛ на "Харт трофи" и оба раза уступил по итогам голосования, несмотря на то что по итогам обоих регулярных чемпионатов стал лучшим бомбардиром.