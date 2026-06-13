Рыбин: Радулов абсолютно точно может ещё три-четыре года спокойно играть и быть лидером
Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался об игре форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова.
«С энергетикой Радулова, с его заразительностью и энергией он абсолютно точно может ещё три-четыре года спокойно играть и быть лидером. Недаром его подписали сейчас на два года, но я думаю, что это не конец! Думаю, что в будущем мы ещё увидим завоёванные им трофеи. Они с Квартальновым точно найдут общий язык и будут дополнять друг друга как тренер и игрок. Поэтому здесь всё по плечу и стоит ждать новых трофеев!» — приводит слова Рыбина «Советский спорт».
39-летний нападающий в минувшем сезоне провёл 64 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 (21+31) очка. В плей-офф на счету Радулова 22 игры, шесть шайб и 11 результативных передач.
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