Капитан «Каролины» установил рекорд НХЛ

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Впервые канадец стал обладателем трофея с «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году. В том финале «пингвины» были сильнее «Детройт Ред Уингз» (4-3).

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Стаал побил рекорд НХЛ по продолжительности паузы между двумя последовательными победами в Кубке Стэнли (то есть между первой и второй, второй и третьей и так далее – но необязательно первой и последней в карьере). Ранее им владел Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002).

37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.