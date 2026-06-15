Ротенберг поздравил Никишина, Кочеткова и Свечникова с победой в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил игроков «Каролина Харрикейнз» Петра Кочеткова, Андрея Свечникова и Александра Никишина с победой в Кубке Стэнли.

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«Каролина» в воскресенье стала обладателем Кубка Стэнли, победив в серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4–2.

— Поздравляю Александра Никишина с победой в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время открыть детско‑юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова.

Также поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед, — написал Ротенберг в Telegram‑канале.

Свечников в минувшем плей‑офф провел 19 матчей, забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач, на счету Никишина один голевой пас в 17 встречах, Кочетков на лед не выходил.