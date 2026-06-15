Фетисов высказался о победе трех россиян в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что после победы россиян из «Каролины» в Кубке Стэнли решение НХЛ включать российских игроков в сборную остального мира выглядит неоправданным.

В воскресенье «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финале «Вегас» со счетом 4–2. В составе американского клуба обладателями трофея стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Евгений Свечников. Ранее НХЛ объявила, что Матч звезд в 2027 году пройдет в новом формате. В нем примут участие пять команд — Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира — команда, состоящая из игроков из стран, не входящих в число остальных четырех команд.

— Молодцы. У них получился хороший сезон. Они были главными претендентами и подтвердили это. «Каролина» в этом году — лучший клуб в мировом хоккее.

— 11 год подряд россияне становятся обладателями Кубка Стэнли. Это наверняка внушает оптимизм?

— Факт говорит сам за себя. Поэтому нас и хотят в остальной мир определить. И это как‑то не сочетается, мне кажется, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Свечников в минувшем плей‑офф провел 19 матчей, забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач, на счету Никишина один голевой пас в 17 встречах, Кочетков на лед не выходил.