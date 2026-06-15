«Ак Барс» объявил об уходе защитника

"Ак Барс" объявил о расставании с защитником Карпухиным
Защитник Илья Карпухин покидает казанский "Ак Барс" по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Карпухин перешел в "Ак Барс" в августе прошлого года. Вместе с казанской командой защитник дошел до финала Кубка Гагарина, где "барсы" проиграли ярославскому "Локомотиву". Всего за "Ак Барс" хоккеист провел 88 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности "+8".
Ранее казанский клуб объявил о расставании с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.
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Поль Погба: «Давление на Мбаппе началось с 17 лет, оно только усиливается. Проводит классный матч – это нормально. Когда играет плохо или средне – критикуют»
Куман про 2:2: «В Нидерландах думают, что мы можем легко обыграть кого угодно. Но у Японии отличная команда. Мы можем быть довольны, учитывая то, как развивался матч»
Японцы перекрыли перекресток Сибуя в Токио, празднуя ничью с Нидерландами. Через полминуты они разошлись, чтобы не мешать движению машин