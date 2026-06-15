«Ак Барс» объявил об уходе защитника

Защитник Илья Карпухин покидает казанский "Ак Барс" по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

© Реальное время

— "Ак Барс" благодарит Илью за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении казанцев.

Карпухин перешел в "Ак Барс" в августе прошлого года. Вместе с казанской командой защитник дошел до финала Кубка Гагарина, где "барсы" проиграли ярославскому "Локомотиву". Всего за "Ак Барс" хоккеист провел 88 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности "+8".

Ранее казанский клуб объявил о расставании с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.