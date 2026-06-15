«Амур» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным
«Амур» подписал новое однолетнее соглашение с Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба клуба.
Воспитанник ярославского хоккея пополнил состав «Амура» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Нефтехимиком». В составе хабаровской команды форвард провёл 19 игр, набрал 6 (3+3) очков. Всего сезон-2025/2026 он закончил с 32 (9+23) очками в 54 матчах.
Является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, двукратным обладателем Кубка Харламова в МХЛ, а также имеет в активе бронзовые медали Молодёжного чемпионата мира. За карьеру в КХЛ набрал 116 (44+72) очков за 275 игр. В сезоне-2017/2018 Юртайкин играл за «Амур» на правах аренды из «Локомотива».
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