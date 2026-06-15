Форвард «Каролины» Андрей Свечников высказался после победы в финале Кубка Стэнли-2026 с «Вегасом» (4-2 в серии, 3:0 в шестом матче).

© Sports.ru

26-летний Свечников провел 8-й сезон в НХЛ. Он впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Свечников ответил на вопрос о том, что для значит видеть, как годы усилий принесли свои плоды.