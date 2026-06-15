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Свечников о победе в Кубке Стэнли: «Не могу осознать это сейчас, когда выпью пару кружек пива, наверное, пойму. Это особенное чувство, у нас невероятная организация»

Sports.ru

Форвард «Каролины» Андрей Свечников высказался после победы в финале Кубка Стэнли-2026 с «Вегасом» (4-2 в серии, 3:0 в шестом матче).

Свечников высказался после победы в финале Кубка Стэнли
© Sports.ru

26-летний Свечников провел 8-й сезон в НХЛ. Он впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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Свечников ответил на вопрос о том, что для значит видеть, как годы усилий принесли свои плоды.

«Это просто особенное чувство. Я чувствую, что не могу осознать это прямо сейчас, но когда я выпью пару кружек пива, я, наверное, это пойму… Я люблю всех, кто был рядом со мной: моих родителей, мою девушку, моего брата, всех, и это просто особенное чувство. Мои товарищи по команде, персонал, у нас невероятная организация», – сказал Свечников.
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