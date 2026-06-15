Нападающий «Монреалья» высказался о работе с Ротенбергом

Форвард «Монреалья» Иван Демидов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.

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Нападающий ранее выступал за СКА, который возглавлял Ротенберг.

– Экс‑главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказывал, что по ходу сезона нередко был с вами на связи.

– Да, Роман Борисович мне звонил, писал. Мы хорошо общаемся. Спасибо за то, то он уделяет мне столько внимания. Даже когда я играл в СКА, он после тренировок со мной оставался, и мы отрабатывали на льду разные моменты. В плане развития Ротенберг мне многое дал. И в сборную вызывал, где я тоже набрался опыта.

– Ротенберг рассказывал, как правильно готовили Демидова и Никишина в России, давали лучшие упражнения и методики в клубе и в сборной. Система СКА была похожа на «Барселону», где есть молодежная академия «Ла Масия». Единая система подготовки помогала развивать талантливых ребят. И не просто так один из ваших детских тренеров Павел Левашев, с кем вы работали в Подольске, потом перешел в академию СКА.

– Кстати, теперь Левашев работает в подмосковной академии «Красная Машина Юниор». Вообще в СКА были лучшие условия, которые мне предоставил Роман Борисович. «Хоккейный город» – лучшая база в мире. Там было все в огромном доступе. И тренажерный зал, и бросковые зоны, и дополнительный лед мне давали каждый вечер. Я мог выходить и спокойно кататься с моим отцом и братом.

Тренеры по развитию здорово помогали. Была такая обстановка для хоккеистов, что больше тебе ничего не надо. Думай только о хоккее и расти как игрок. Эта атмосфера очень помогала.

Методики в СКА всегда были очень интересными, потому что они были направлены на все – на твое полное развитие как человека и как игрока во всех направлениях. Мне помогли стать более разносторонним человеком, и как хоккеист я вышел на новый уровень, – сказал Демидов.