Чемпион мира Сушинский: Шипачев еще даст фору молодым

Сушинский: «Шипачев еще даст фору молодым. Что такое 39 лет? Овечкин в 40 один из лучших в НХЛ»
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил «Матч ТВ», что, несмотря на солидный по меркам хоккея возраст, нападающий Вадим Шипачев способен принести пользу «Салавату Юлаеву».
Ранее «Салават Юлаев» объявил о подписании однолетнего контракта с 39‑летним форвардом. Шипачев — рекордсмен КХЛ по количеству сыгранных матчей, набранных очков и результативных передач.
— Шипачев в 39 способен помочь «Салавату Юлаеву» не только в раздевалке, но и на льду?
— Что такое 39 лет? Овечкин в 40 в НХЛ играет, и он там один из лучших. Радулов в КХЛ играет. Шипачев — сумасшедший мастер, он еще поиграет и даст фору за счет своей головы и рук молодым. Он серьезно готовится к сезону, думаю, это не проблема. Понятно, что возраст берет свое, но в каких‑то моментах Шипачев все равно будет лучше, — сказал Сушинский «Матч ТВ».
Шипачев — олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Ранее он выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское и минское «Динамо», казанский «Ак Барс» и «Вегас Голден Найтс».
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