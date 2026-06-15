Вратарь «Каролины» рассказал, как Стаал передал ему Кубок Стэнли

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен высказался о том, что стал вторым игроком команды, поднявшим над головой Кубок Стэнли.

© Sports.ru

В финале плей-офф-2026 клуб обыграл «Вегас» (4-2 в серии, 3:0 в шестом матче).

Получив трофей от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, капитан «Харрикейнс» Джордан Стаал поднял его над головой, а затем передал Фредерику.

Андерсен отметил, что был удивлен тем, что Стаал передал кубок ему первому.