Вратарь «Каролины» рассказал, как Стаал передал ему Кубок Стэнли

Андерсен о том, что Стаал передал ему Кубок Стэнли: «Я был шокирован, как олень перед фарами автомобиля. Не был к этому готов, но это был очень крутой момент»
Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен высказался о том, что стал вторым игроком команды, поднявшим над головой Кубок Стэнли.
В финале плей-офф-2026 клуб обыграл «Вегас» (4-2 в серии, 3:0 в шестом матче).
Получив трофей от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, капитан «Харрикейнс» Джордан Стаал поднял его над головой, а затем передал Фредерику.
Андерсен отметил, что был удивлен тем, что Стаал передал кубок ему первому.
«Я был шокирован. Я был как олень перед фарами автомобиля. Да, я не был к этому готов, но это был очень крутой момент. Думаю, я ждал этого очень долго и мечтал об этом. Так что да, это было здорово», – сказал Андерсен.
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Японцы перекрыли перекресток Сибуя в Токио, празднуя ничью с Нидерландами. Через полминуты они разошлись, чтобы не мешать движению машин