$72.4583.8

Квартальнов выразил надежду на возвращение Сергея Фёдорова на пост главного тренера

Чемпионат.comиещё 1

Наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов надеется, что Сергей Фёдоров ещё вернется в хоккей главным тренером.

Наставник «Локомотива» надеется, что тренер Федоров вернется в хоккей
© Чемпионат

«Он дал хороший результат. Он поставил в работе с ЦСКА точку в пути, который я ещё начал. То, что он говорил, что закончил, может, он лукавит. Такой человек, игрок, уже тренер… Согласен, надо его куда-то направлять. Те знания, которые он имеет, нужно куда-то отдавать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Фёдоров работал главным тренером в ЦСКА с 2021 по 2024 год, за это время армейцы выиграли Кубок Гагарина в 2022 и 2023 годах. В 2024 году Фёдоров заявлял, что не планирует пока возвращаться к тренерской работе.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости