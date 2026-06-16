Тренер Кравчук оценил игру Никишина в «Каролине»

«Базы, заложенной в СКА, хватило, чтобы зайти в НХЛ с парадного входа». Кравчук о Никишине
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.
«Зрелый дебютный сезон провёл защитник «Каролины» Александр Никишин. Той базы, которую ему заложили в СКА, хватило, чтобы зайти в НХЛ с парадного входа. Ну и, видимо, он уехал за океан в правильное время, сначала состоявшись в Санкт-Петербурге и в КХЛ. «Каролина» — очень консервативная и по стилю, и по составу команда, но Никишина она ждала и сразу ему доверила. Пусть это было место во второй-третьей паре. В дальнейшем защитник будет только прибавлять, его потенциал очень высокий», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»